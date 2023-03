Des subventions pour huit comités locaux

En ce qui concerne le Cercle Royal Horticole et la Fédération Nationale des Combattants de Belgique, ils ont reçu plus d’argent, "le Cercle Royal Horticole n’organise pas de festivité mais, il a besoin d’aide pour pouvoir financer ses conférences. Il reçoit 350 €. La FNC, elle, a besoin de sous pour payer les gerbes de fleurs à déposer. Elle non plus n’organise aucune festivité." La Fédération des Combattants se voit attribuer 150 €.

Pour le Collège, ces aides sont des subventions numéraires. Par ailleurs, la bourgmestre indique que, notamment, le Comité des Fêtes de l’école n’a pas introduit de demande de subventions, elle occupe des locaux communaux lors de ces différentes festivités. "Le Comité des Fêtes devra alors remplir un formulaire d’occupation."

Roland Vanseveren, un des deux conseillers communaux écolo, souhaite bien comprendre. "Les subventions citées précédemment, sont des subventions numéraires", s’exclament-il. "Une subvention en nature, c’est une aide matérielle comme, par exemple, la mise à disposition gratuite de locaux, de personnel communal, de matériel, etc." Pour Roland Vanseveren, le collège communal s’obstine à contourner le conseil communal. "C’est lui qui, pourtant, a la compétence d’octroyer les subventions. De plus, le collège s’obstine également à ne jamais vérifier ce qui est fait avec les subventions. C’est une obligation légale pourtant."

Le conseiller écolo se pose la question de savoir où est le problème de contrôler les comptes et de vérifier ce que les bénéficiaires font des bénéfices. Roland Vanseveren souhaite assister au vote de chaque subside séparément. Le résultat de ce vote justement ? Oui à toutes les subventions. Ce qui étonne alors Alain Happaerts, le président du CPAS. "Pourquoi avoir demandé le vote de chaque subside séparément si c’était pour dire"oui"à tout ?"