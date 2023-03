Eaux usées à Huccorgne: un passage à l’assainissement individuel qui inquiète

Absence d’un réseau d’égouts fonctionnel

Il est proposé de faire passer Huccorgne en régime d’assainissement autonome généralement d’application là où le système collectif ne peut être mis en place en raison de contraintes naturelles, techniques, environnementales ou financières. Ce sont en tout cas les conclusions que tire l’autorité wallonne (c’est l’AIDE qui gère l’égouttage) sur base d’une étude de la SPGE (société publique de gestion de l’eau) consultable dans le cadre de l’enquête publique. Il y est fait référence à l’absence d’un réseau d’égouts fonctionnel et à la densité d’habitat majoritairement faible à Huccorgne.

"Actuellement, s’il y a bien un collecteur dans certaines rues de Huccorgne, tout va à la Mehaigne car le village est beaucoup trop loin pour être relié à la conduite de la chaussée de Tirlemont à Wanze et qui mène les eaux jusqu’à la station d’épuration d’Amay, analyse Bernard Lhonnay, l’échevin wanzois des Travaux et Infrastructures publiques. Ce passage en régime d’assainissement autonome implique que chacun doit égoutter ses propres eaux usées avec une station d’épuration individuelle, une fosse septique et un dégraisseur."

"Pas de panique !"

Autant écrire que l’information inquiète les habitants de Huccorgne. "Les gens se demandent ce qu’ils vont devoir faire, confirme Bernard Lhonnay. Mais pas de panique ! Cette disposition concernera les nouvelles habitations et pas les anciennes à qui on n’imposera rien car c’est techniquement compliqué pour elles voire impossible. Il y a des dérogations possibles en la matière. Un courrier signé de la main du bourgmestre va être envoyé à tous les habitants de Huccorgne pour leur expliquer la situation et les inviter à ne pas céder à la panique. Seules les nouvelles habitations à venir seront concernées et l’obligation de s’équiper pour une épuration individuelle sera précisée dans le permis."

Le dossier peut être consulté sur rendez-vous au service environnement de la Commune de Wanze (085/273540) chaque jour ouvrable durant les heures de bureau, et le jeudi jusque 20h. Les observations éventuelles sont à transmettre au collège pour le 27 mars au plus tard.