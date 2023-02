Football (P3A): Vincent Destexhe évoluera à Strée en 2023-2024

En octobre dernier, Vincent Destexhe expliquait dans nos colonnes son envie de ranger ses crampons. Quelques mois plus tard, l’ancien défenseur de Jehay, Bas-Oha, Amay, Warnant et Fize est revenu sur sa décision. Il a en effet été séduit par le projet de Strée. "Vincent a une très bonne mentalité et un esprit de gagneur. C’est une bonne pioche", se réjouit le président, Pierre Crochet.