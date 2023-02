Gaaspaacho, ce tout nouveau groupement d’agriculteurs qui vient d’être constitué en Hesbaye

Mais concrètement, fédérer les agriculteurs, à quoi ça sert ? "L’idée, c’est d’introduire un groupement d’agriculteurs vertueux qui va influencer les autres agriculteurs de notre région. Dans quoi ? Dans des pratiques qui respectent la microbiologie des sols, ce qui profite à plus de Carbonne dans la terre, et donc, à moins d’érosion…", défend Paul-Émile. Le tout sur base de trois axes affichés: la conservation des sols, la plantation de haies et la création de liens entre cultivateurs et éleveurs.

Et parmi les agriculteurs à faire partie du groupement, et les autres qui voudraient encore l’intégrer, "il y a plusieurs profils. Il y a des agriculteurs qui sont déjà engagés dans la démarche et d’autres qui veulent y être sensibilisés."

Il est encore possible d’intégrer le groupe

Les agriculteurs intéressés d’intégrer le groupement et de prendre part aux réflexions peuvent donc se manifester. Pour ça, il suffit de prendre contact avec Paul-Émile De Wulf à l’adresse mail paulemile.dewulf@jesuishesbignon.be. "Nos prochaines rencontres avec les agriculteurs, maintenant, se feront principalement sur le terrain."