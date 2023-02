Le prix des appartements à Huy a augmenté de plus de 20% en 2022

"Ce prix se situe à 212 500 €, soit une augmentation de 21,8%, note Simon Gérard, notaire à Huy. La situation est bien différente à Wanze où l’augmentation est limitée à 1,9% pour un prix médian qui se situe désormais à 157 000 €. Ce chiffre est toutefois à prendre avec prudence, étant donné le nombre limité d’actes."

Cette disparité s’explique aisément, selon le notaire. "On relève beaucoup de projets immobiliers neufs à Huy, alors que le parc est plus ancien à Wanze." Et quid des autres communes de la région hutoise ? "Il y a eu trop peu de ventes pour tirer une tendance au niveau des appartements, entité par entité. On peut simplement signaler qu’au total, sur l’arrondissement de Huy (NDLR: comprenez l’arrondissement judiciaire de Huy) , la hausse a été de 12,5% pour un prix médian de 191 850 €"

175 000 € à Waremme, 210 000 € à Hannut

La hausse des prix des appartements sur l’arrondissement de Waremme est, elle, moins spectaculaire. Avec un taux de 7,6%, on se situe donc sous le taux d’inflation, et le prix médian est de 199 000 € "Ici aussi, on ne peut analyser que les chiffres relatifs aux villes de Waremme et Hannut, poursuit Simon Gérard. En hausse de 9%, le prix médian d’un appartement se situait en 2022 à 175 000 € à Waremme alors qu’il est désormais de 210 000 € (+ 5%) à Hannut."

En termes d’appartements, cette dernière ville est d’ailleurs une des entités les plus chères de la province de Liège, derrière Jalhay (250 000 €), Aubel (236 777 €), Sprimont (235 000 €), Aywaille (222 500 €), Malmedy (220 000 €) et Huy, donc. "Ça s’explique notamment par la proximité de Hannut avec l’E40 mais aussi avec les provinces des Brabants wallon et flamand et de Namur. Des investisseurs originaires de ces régions, où les prix sont encore plus élevés, choisissent d’acheter à Hannut."

Plus globalement, les notaires constatent quelques tendances générales sur Huy-Waremme. "Premièrement, on va de plus en plus vers des copropriétés de moins de dix appartements avec des PEB A ou B, et des espaces verts, note Simon Gérard. Il reste toutefois des exceptions (NDLR: par exemple, l’immeuble en construction à côté du Quick à Huy qui comptera 15 unités) . On relève aussi de plus en plus de projets en milieu rural avec 4, 5 appartements. Deuxièmement, l’offre est plus diversifiée. On n’est plus uniquement sur du 80 m2 avec deux chambres, comme c’était très souvent le cas par le passé. Enfin, troisièmement, le profil des acheteurs s’est rajeuni. On rencontre de plus en plus souvent de jeunes couples qui veulent acheter un appartement d’une ou deux chambres comme premier bien, quitte à opter pour une maison quelques années plus tard. D’application jusqu’au 31 décembre 2023, le taux de TVA à 6%, selon certaines conditions, n’est certainement pas étranger à ce constat."