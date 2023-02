Jules (12 ans) fournit des jeux aux écoles de Hamoir, pour apprendre en s’amusant

"Je me suis inscrit car comme ça, on peut aider des gens dans la Commune, faire des petits projets qui peuvent devenir grands, confie l’élève de 11 ans, avec une certaine assurance pour son âge. Parmi les projets qu’il a couchés sur papier: l’envie de mettre en avant l’apprentissage par le jeu au sein des écoles. "Parce que c’est plus gai avec des jeux, assure-t-il. On apprend sans s’en rendre compte. Et puis j’adore les jeux de société." Il a été encadré et aidé par le CCE pour ce projet ludique. "Le conseil communal des enfants, ça peut être des projets collectifs mais aussi personnels, détaille Aline Sauvage, qui anime le CCE. Et on accompagne chaque dossier pas à pas. Grâce à un prix reçu l’année passée lors du rassemblement des CCE de Wallonie, nous avons pu réaliser le projet de Jules et acheter des jeux pour les quatre écoles de la commune pour une somme de 100 €."

Ces jeux ont été spécifiquement choisis pour être liés à un apprentissage: langage, géographie, histoires, maths... tout en s’amusant. Et c’est dans un magasin de jeux spécialisé, avec le conseil d’un professionnel, que les dix jeux ont été choisis. Ceux-ci ont été distribués vendredi dernier en matinée dans les différentes implantations par Jules lui-même. "Il y a en a trois par écoles, un par cycle. Pour mon école, j’ai expliqué le projet avec deux autres délégués. Et d’autres ont fait la même chose dans les autres écoles. Je suis super-content ", explique Jules.