La ferme-château de Saives en vente pour 2,3 millions€

Mais voilà, puisque celui qui ambitionnait de devenir acquéreur n’a pas trouvé les financements nécessaires, le site a été remis en vente pour 2,3 millions d’euros. "Ça fait 15 jours que la propriété est de nouveau sur le marché, poursuit Benoît Rasquain. Elle a déjà été visitée deux fois."

Déjà deux visites

Le premier visiteur avait dans l’idée d’y installer un centre équestre. "C’est vrai que le site se prête très bien à ça, il y a de nombreux boxes pour les chevaux et des pâtures." Mais visiblement, pas encore assez. "Le visiteur était un peu déçu car il aurait bien aimé quelques hectares en plus pour ses chevaux. On est en train de voir avec les voisins si on peut leur acheter ou louer des terres."

Quant au deuxième visiteur, on ne connaîtra pas ses idées de projets pour la ferme-château. "Il était très discret pendant la visite. Il n’a pas dit grand-chose."

Et c’est bien normal qu’il y ait des visiteurs dans le château. La propriété laisse en effet entrevoir de belles perspectives pour le futur propriétaire. "Le corps de logis a été complètement refait il y a quelques années. C’est rare de trouver une propriété à vendre dans un aussi bon état. Il faudra en revanche refaire deux logements annexes."

La rénovation récente du corps de logis doit également permettre d’amoindrir les factures d’énergie, même si le certificat de performance énergétique du bâtiment n’a forcément rien de celui décerné à une maison passive... "C’est un bâtiment avec un PEB E. En général, ces bâtiments sont très mal isolés", reconnaît l’agent qui, en contrepartie, avance un autre argument positif : "Les terrains alentours sont soit en zone classée soit en zone agricole. Ça veut dire qu’on ne pourra pas construire sur plusieurs centaines de mètres à la ronde."

Historiquement, le site présente un certain intérêt. La chapelle Saint-Lambert, située juste à côté du château, est en effet classée.

La plus vieille partie du site date du 17e siècle, tandis que la ferme-château a été érigée en pierres de Meuse au 18e e siècle. À noter que le château Pecsteen, qui se trouve à proximité immédiate, date environ de la même époque.