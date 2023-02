Jean-Benoît Graas a photographié ce week-end un couple de milans royaux à Warzée

Mais ce qui est quand même plus rare, c’est de constater qu’un couple de milans a élu domicile en terres condrusiennes. "Ça fait deux ans de suite que je vois ces deux oiseaux dans la même zone, poursuit Jean-Benoît. Il est donc probable qu’ils se soient installés chez nous." Et puis, il n’est pas le seul à les avoir observés. Loin de là. "D’autres personnes m’ont dit qu’elles les avaient vus près de chez elles. Je pense que le territoire du couple de rapaces couvre les communes de Clavier, Ouffet, Anthisnes et Modave."

Une heure d’observation

Et ces deux volatiles, Jean-Benoît a eu l’occasion de les photographier ce week-end à Warzée. "Les conditions n’étaient pas bonnes. Il faisait gris. Je pensais que j’allais rentrer bredouille." Et puis, à environ un kilomètre, il a aperçu un oiseau en plein vol. "J’ai pris ma voiture pour me rapprocher au maximum." Mais il a ensuite dû en descendre pour ne pas effrayer les rapaces. Et là, il a dû faire preuve de patience. "Je me suis rapproché d’eux en marchant tout doucement pendant 20 minutes. J’ai ensuite pu prendre quelques photos." Mais le couple s’est rapidement envolé pour se poser un peu plus loin. "J’ai recommencé à marcher pendant 20 bonnes minutes." Après avoir posé quelques instants, les milans royaux se sont éloignés une nouvelle fois et ont ainsi permis à Jean-Benoît d’encore faire de l’exercice pendant 20 minutes. "J’ai fait quelques derniers clichés et je me suis ensuite arrêté car les conditions commençaient à se dégrader", conclut le photographe.

