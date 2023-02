Carnaval d’Amay: tout ce qu’il faut savoir sur le cortège de dimanche

Des groupes locaux et six invités extérieurs

Il faudra trois heures au cortège pour rallier le point de dislocation au gymnase communal. Les spectateurs pourront applaudir plus d’un millier de participants issus de groupes et société musicale d’Amay et de la région. "Nous aurons 17 chars et une fanfare, annonce Pascale Delcominette, la secrétaire de l’ASBL Carnama organisatrice. La majorité est composée de groupes amaytois avec les Soifeux, Fun Dance, les anciens présidents, la Forêt de Poppy (3 chars), les Cama d’Ama, les Neufs, Mitchi Péket et Blandina (3 chars). Notre prince et nos deux princesses défileront au sein de leurs groupes respectifs. Et du côté des invités extérieurs, on sera rejoint par la Madelon et les Ours en fête d’Andenne, les Petits Leus d’Antheit, Big Metallic de Tilff, un canon à confetti et une fanfare de Purnode."

Un drone de la police pour la sécurité

Le carnaval d’Amay s’entourera de plusieurs mesures. En termes de mobilité, afin d’éviter tout incident, il est demandé de déplacer les véhicules en stationnement sur le tracé du cortège dès 11h30. Pour ce qui est de la consommation d’alcool, elle sera autorisée entre 14h et 20h sur le parcours du cortège. Attention, et la mesure sera d’application jusque minuit, seuls seront autorisés les récipients (gobelets, bouteilles) en plastique. "C’est pour contrer la pratique d’aller acheter des bouteilles d’alcool en verre dans les commerces du centre avec la dangerosité qu’elles peuvent représenter", explique Thierry Mopin, chef de corps ff de la zone de police Meuse-Hesbaye qui pourra, cette année, compter sur un drone pour la surveillance aérienne du centre amaytois. "C’est une première. Pour le reste, nous nous appuierons sur le dispositif habituel avec un renfort du fédéral. En tout, on mobilise une trentaine de personnes pour ce qui est l’événement le plus important sur notre zone."