Meurtre d'Anita Lekeu: La famille de Terry Hoyoux ne l'a jamais abandonné

Pour l’avocat général, le contexte familial de l’accusé force son admiration. "Il a toujours eu une main tendue. Vous ne l’avez jamais abandonné. J’ai rarement vu ça" , déclare Pascale Schils devant les jurés de la cour d’assises de Namur et le demi-frère de Terry Hoyoux (du côté de son père), venu témoigner. "On ne peut pas abandonner les gens peu importe le contexte" , répond le demi-frère. Pourtant les deux frangins n’ont pratiquement jamais vécu ensemble. "Quand il est né, j’avais 14 ans. Nous n’avons jamais vraiment eu de relation fraternelle car le contexte familial a fait que je n’ai jamais vraiment vécu dans la même maison que Terry." Un élément va cependant rapprocher les deux hommes. Leur passion commune pour le secteur horeca. "J’ai fait ma formation à l’école hôtelière de Namur. Alors, quand Terry a montré un intérêt pour le secteur de la cuisine et les métiers de bouche, je l’ai pris sous mon aile. J’étais gérant d’une brasserie à Liège et je lui ai mis le pied à l’étirer en le prenant avec moi en cuisine. C’était quelqu’un de courageux qui avait le souci de bien faire. Je n’ai jamais rien eu à lui reprocher sur le plan professionnel. On a par contre eu quelques différends liés à sa consommation de cannabis. J’ai eu également des suspicions de vols d’argent mais je n’ai jamais eu aucune preuve. Dans le milieu horeca, ça a toujours été le cas. Ce n’est pas un fait exceptionnel. "