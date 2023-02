Les jeunes Waremmiens mobilisés pour Arc-en-ciel

Cette opération se déroule dans toute la Wallonie, et permet aux associations bénéficiaires d’économiser sur leur budget nourriture. C’est de l’argent que les associations pourront réinjecter dans des activités de loisir, de séjour, ou de vacances pour les jeunes dont elles s’occupent. "Cela fait maintenant trois ans que la ville de Waremme participe à l’opération Arc-en-ciel", explique Aurélie Vankeerberghen échevine de la Solidarité et de la Jeunesse. Chaque année la ville récolte environ 400 kg de vivres non périssables. "C’était déjà un succès l’année dernière, qui était meilleure que la précédente, on espère que celle-ci le sera tout autant."

La récolte de vivres s’effectuera le samedi 18 mars, dans Waremme. Elle sera réalisée par les membres du conseil communal des enfants de la ville accompagnés de leurs parents, en collaboration avec les Guides Horizons de Waremme. La collecte se fera chacun de son côté, mais le comptage total sera commun aux deux parties. Ce sera donc plus ou moins 80 jeunes de 7 à 16 ans qui sillonneront les rues de la ville entre 14h et 17 h, et feront du porte-à-porte pour récolter des vivres. Soyez au rendez-vous !