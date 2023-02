Ouffet: les apéro-concerts recherchent des artistes

Ces festivités se déroulent à la Tour de la Justice. Dès avril, et jusqu’en octobre prochain, chaque dernier vendredi du mois sera festif à Ouffet. C’est donc un appel aux artistes que lancent les organisateurs pour l’édition 2023. En allant de groupes de musique, à des magiciens, danseurs, humoristes, et bien plus encore…

C’est lors de l’édition du mois d’octobre de l’année dernière que l’idée de faire une première partie différente aux concerts a germé. Sarah L. était venue s’essayer ce jour-là, à l’exercice de stand-up, avec un sketch écrit spécialement pour l’occasion. Puis, en deuxième partie de soirée, le concert mensuel, avec cette fois-là, Franky, qui avait repris les chansons de Michel Sardou. "Cela a bien marché dans le public, c’est pourquoi nous voulons continuer dans cette optique-là pour la saison 2023" raconte Mehdi Robert, le responsable communication du syndicat d’initiative d’Ouffet. L’idée pour cette année serait de faire une première partie de spectacle (20 à 30 minutes), par un artiste de la région (magicien, humoriste, danseur…) pour faire découvrir de nouveaux talents au public. "On voudrait se créer une banque de données d’artistes locaux, pour d’autres projets encore à prévoir dans le futur".

Ensuite durant trois quarts d’heure à une heure, un groupe de musique prestera sur scène, le tout encadré de boissons et d’assiettes apéro. Les vendredis de la Tour existent depuis une bonne dizaine d’années, mais seulement depuis 2 ans sous la forme d’apéro-concerts.

Recherche aussi des bénévoles

Ces soirées ont lieu à la Tour de la Justice d’Ouffet, un bâtiment datant du XII siècle qui a été restauré. "Le site est équipé de tout le matériel nécessaire pour les concerts qui se déroulent à l’étage de la tour, sauf lors de la soirée années 80 où cela se déroule au rez-de-chaussée". Les styles de musique sont variés. L’année dernière, il y a eu le rock anglais des années 70, des covers de toute époque, du rock indé, du Michel Sardou donc, et une soirée spéciale année 80 qui a fonctionné à merveille au mois d’août, "On était aux alentours de 700 personnes lors de cette soirée, on avait installé un chapiteau à l’extérieur, et doublé le bar. Ce sont des événements qui se passent toujours bien. Malgré le monde présent lors de la soirée, il n’y a jamais eu des débordements. C’est un événement bien ancré dans le village d’Ouffet, poursuit Mehdi. Ce sont des événements gratuits, où l’eau plate l’est aussi. Les concerts sont donc totalement gratuits." Aussi, les organisateurs cherchent également à renforcer leur équipe de bénévoles prêts à donner un coup de main à ces occasions.

Infos sur la page Facebook « S. i Ouffet »ou bien via le responsable communication Mehdi Robert au 0470/076717