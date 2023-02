Hamoir: la Garden Party de Comblain-la-Tour, c'est fini

Devenu "trop grosse"

C’est principalement à cause de l’ampleur qu’a prise l’événement que les organisateurs ont décidé de le stopper. "Il y a beaucoup de préparations, d’investissements financiers, humains,… On a commencé par une petite soirée il y a 10 ans, facilement gérable pour des amateurs comme nous. Mais ici, on était dépassés sans être dépassés. Nous avons essayé de réaliser une dernière édition extraordinaire et je pense que c’est réussi. Il n’y a que de bons souvenirs de cet été. C’est super de pouvoir se dire que nous arrêtons au moment où l’événement était au sommet", confie Kevin Pirat.

Un repreneur ? Qu’il se manifeste !

Et si quelqu’un souhaite continuer l’aventure, les organisateurs ne sont pas contre. "Si une personne est intéressée, pourquoi pas ? Elle peut évidemment nous contacter. Nous avons du matériel que nous avons accumulé depuis 10 ans."

La Garden a surtout permis d’aider financièrement des associations et enfants malades. "Léna Krauja était malade dans le village, nous avions alors décidé de faire quelque chose pour lui ramener un petit sourire. Chaque année, au fur et à mesure du temps, nous avons continué pour des enfants malades." Toute cette aventure était pour la bonne cause. "Nous avons commencé pour Léna et nous lui dédions toute l’aventure", conclut Kevin Pirat.