Une campagne zéro déchet qui donne la frite (Braives/Burdinne/Héron/Wanze)

Les communes du Pays Burdinale-Mehaigne sont inscrites dans la démarche Communes zéro déchet, soutenue par la Wallonie. Dans cette dynamique, les Agences de développement Local (ADL) des communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze, en partenariat avec le projet Up’citoyen, ont sollicité leurs commerçants et restaurateurs afin de promouvoir cette démarche zéro déchet sur le territoire. "Dans le cadre de notre action “contenants bienvenus”, nous avons voulu développer différentes campagnes promotionnelles afin de sensibiliser les acteurs locaux mais aussi les consommateurs à moins gaspiller, explique Martin Dachet, chargé de projet Up’citoyen. Entre le 14 février et le 14 mars, nous avons décidé de faire un focus sur les friteries. Le principe est simple, on invite les clients à se rendre dans leur friterie avec leur casserole afin d’éviter les emballages. En récompense, ils ont droit une “rawète” de frites en plus. "