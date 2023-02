Cortège de carnaval et boum à l'école de Meeffe

Confettis, cotillons et autres réjouissances étaient bien là ce samedi à la fête de l’école de Meeffe où l’on fêtait le carnaval un peu à l’avance. Cela faisait trois ans que l’école voulait organiser cette fête et réunir les deux implantations, avec celle d’Ambresin. Cette fois ci c’était la bonne et la fête a rencontré un succès fou. "On s’attendait à recevoir 200 personnes pendant le cortège mais finalement on était plus de 300 !", témoigne la directrice de l’école, Véronique Nellis. Les deux écoles rassemblent très exactement 182 élèves.