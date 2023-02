Christophe Collignon: "Un mandat d’arrêt me paraît étonnant"

Christophe Collignon est bourgmestre en titre de Huy et ministre des Pouvoirs locaux mais avant sa carrière politique, il a surtout été avocat durant près de 20 ans. "On ne connaît pas le dossier, ni les éléments de l’enquête, mais le choix du mandat d’arrêt me paraît étonnant. C’est une mesure qui reste exceptionnelle et qu’on prend en cas de collusion ou de récidive. Dans cette affaire, ça me semble curieux de prendre une telle disposition. C’est difficile de donner un avis à ce stade-ci car il est un peu tôt pour se positionner. Je reste très attaché à la présomption d’innocence et pour l’instant, rien ne prouve qu’il est coupable. On verra si la chambre du conseil approuve ce mandat d’arrêt en fonction des éléments qu’elle aura à sa disposition." Voilà le point de vue de l’homme de loi concernant l’enquête.