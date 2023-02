Là où il n’y a plus de soleil

Davantage ancré dans un passé "que les moins de 60 ans n’ont pas connu", le propos, ici, s’emploie à ouvrir le champ des mentalités et prend le pari d’un spectacle engagé qui va jusqu’à égratigner l’intégrisme sans aucune censure pour laisser en arrière les préjugés, les certitudes et avancer vers davantage de doute et d’amour de l’autre.

Là où il y a matière à réfléchir pour une humanité progressiste, on y retrouve aussi un homme épris de justice, de liberté et de fraternité qui, pour comprendre son présent, s’en va à reculons retrouver ses racines et celles de ses ancêtres pour raconter une histoire vraie.

Musulman de naissance, athée par conviction et être humain ouvert à toutes les cultures, les religions, les civilisations, Sam Touzani révèle aussi dans cette proposition théâtrale une parole sensible qui interroge notre humanité. Seul en scène, le comédien, par ailleurs auteur et présentateur à la télévision belge, livre une performance d’acteur en endossant plusieurs personnages dont sa mère et son père. Discrète et subtile, la mise en scène peut compter sur différentes ambiances sonores restituées en live par Mathieu Gabriel.

Sous-jacent à ce déroulé d’une vie qui a pris ses racines dans le Maroc des années 40, pour arriver dans un Molenbeek des années 2000, le texte souligne aussi des motifs d’indignation à portée universelle, avec le doigt pointé sur les réfugiés et autres apatrides qui ont quitté un pays "où il n’y avait plus de soleil".

À visée universelle pour combattre toute forme d’extrémisme, ce spectacle s’ancre aussi dans une réalité que Sam Touzani voudrait plus humaniste, en écho au propos des Maisons de la laïcité dont il était, ici, le porte-voix en invitant à penser en dehors du cadre.