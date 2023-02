Joie et poésie pour Jean-Pierre Catoul

Alexandre Cavalière, le violoniste de l’ensemble créé pour ce "Tribute to JP Catoul", était comme soulagé à la fin du concert: "Non seulement je suis violoniste mais en plus on jouait dans la ville de son enfance." Des duos, le pianiste Charles Loos en a formé – avec Steve Houben, le Hutois José Bedeur, le pianiste Weber Iago – mais celui avec Jean-Pierre a une place toute particulière dans son parcours, avec deux albums réalisés. Le concert débute d’ailleurs avec Vaporetto sur une introduction très mélodique. Suivront Du Tac au Tac et Pour Violon et Piano que Cavalière entame en pizzicati. Il poursuit sur un magnifique solo que la violoncelliste Annemie Osborne suit d’un regard rempli d’étoiles. Sad Hopes est une ballade pleine d’émotion dont Éric Gertmans rend élégamment la tristesse avec son violon alto. Plus enjoué, le bien nommé Les Manouches ( "une composition pas triste !", dira Charles Loos) nous emmène dans la joie et l’exaltation de solos de l’accordéon et du violon, avant qu’Annemie Osborne ne soit mise en évidence sur une tendre et savoureuse ballade sortie de la plume de Jean-Pierre Catoul. Le concert s’achevait sur une Mélodie Turque enlevée avec un solo absolu du violon mêlant virtuosité et émotion, après que Charles Loos nous ait rappelé tout le sens que prenait ce morceau dans les circonstances tragiques que vit la Turquie. "Plus grand-chose en magasin, dit le pianiste alors que le public, enthousiaste, réclamait un rappel: Peccadille en trio et une reprise décoiffante des Manouches comblaient le public ravi par tant d’amour de la musique, et de Jean-Pierre.