Amay: un verger communautaire de 30 fruitiers

Une trentaine d’arbres fruitiers vont être plantés. Et c’est le service communal de l’environnement qui en a choisi les essences. Il est ainsi prévu d’y faire grandir des pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers et noyers. "Les variétés anciennes ont été privilégiées dans un souci de préservation du patrimoine fruitier régional, mais aussi parce qu’elles sont très pollinisatrices. La gestion concrète du verger sera développée ultérieurement. Le but est d’en faire un lieu ouvert sur le quartier où chacun pourra pousser la grille." C’est, qu’outre le jardinage, un verger communautaire a parmi d’autres vocations celles de favoriser le retissage du lien social et la cohésion de groupe, de partager les bonnes pratiques, et de mettre en avant les échanges entre voisins par le biais d’activités sociales, culturelles et éducatives.

D’autres projets dans la même fiche

La réalisation du verger communautaire sera soutenue par un subside régional de 2 590 €. La fiche projet BiodiverCité 2021-2022 comprend d’autres projets également soutenus. Avec notamment l’aménagement arboré du parking de l’académie Marcel Désiron (1 600 €), de nouvelles haies aux Maîtres du feu (1 580 €), la distribution de plants lors de la Journée de l’arbre (2 000 €), et l’achat de bâches contre la prolifération des plantes invasives (3 300 €).