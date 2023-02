17 Communes impactées financièrement par la fermeture de Tihange 2

Mais la cité mosane n’est pas la seule à être impactée financièrement par l’arrêt de Tihange 2. Loin de là. En effet, 17 autres Communes qui ont signé une convention avec Electrabel, il y a une vingtaine d’années, verront leur dotation rabotée d’un tiers à partir de 2024.

"À l’époque où cette convention a été signée, Robert Collignon était ministre-président de la Région wallonne. Il y avait de fortes tensions entre lui et Anne-Marie Lizin. Il estimait logique que Huy ne soit pas la seule à recevoir de l’argent, puisque d’autres Communes étaient aussi impactées par la présence de la centrale", détaille le bourgmestre nandrinois Michel Lemmens, qui a participé à la négociation de la convention puisqu’il travaillait au CRAC (Centre régional d’aide aux Communes) à ce moment-là.

Cette allocation se justifiait aussi par le fait que les communes situées à proximité de la centrale devaient prévoir un plan catastrophe en cas d’accident. Et ça, ça coûte de l’argent.

Des sommes peu importantes

La première autre commune à subir des désagréments est justement Amay, le fief, à l’époque, de Robert Collignon. "Ampsin est juste en face de la centrale, poursuit le bourgmestre de Nandrin. Les habitants sont confrontés à plusieurs nuisances, dont des retombées d’eau." Il était donc logique que ce soit elle qui perçoive le plus d’argent. Mais avec un montant qui s’élève à 276 000 € pour 2023, on est bien loin des dix bons millions perçus par Huy, sans compter la taxe sur le stockage des déchets nucléaires.

Et encore, Amay est de loin la commune la mieux rétribuée, le calcul de la somme allouée se basant, entre autres, sur la distance entre la centrale et la commune. La seconde sur la liste est Wanze, qui perçoit une allocation de 182 000 € en 2023. Et ensuite, les montants sont bien moins élevés. Plusieurs Communes percevront entre 30 et 40 000 € en 2023. Quant à Clavier et Andenne, elles ne "s’enrichiront" que de 2 586 € cette année grâce à la convention.

De l’argent pas "gratuit"

Bref, autant dire que l’amputation d’un tiers de la somme allouée à partir de 2024 ne représentera pas une perte insurmontable pour les Communes, même si les finances de la plupart d’entre elles ne sont pas à la fête. "Ça fait toujours plaisir de recevoir de l’argent, mais c’est certain que ce ne sont pas les 10 000 € qu’on va perdre en 2024 qui vont changer grand-chose", confirme le bourgmestre de Saint-Georges, Francis Dejon.

De son côté, Éric Thomas, le bourgmestre de Modave, estime également que la somme n’est pas importante mais il ne trouve pas logique qu’on réduise le montant alloué. "Qu’il y ait deux ou trois réacteurs allumés, le risque de problème est toujours présent."

Mais aujourd’hui, le but de cet argent est surtout de permettre aux Communes de réaliser des investissements dans le domaine de la transition énergétique. "On doit d’ailleurs les justifier lors de réunions organisées avec Electrabel", avance le bourgmestre amaytois Jean-Michel Javaux.

La convention actuelle court de 2023 à 2025. Il faudra ensuite la renégocier, en sachant qu’en 2025, Tihange 1 devrait être mis à l’arrêt, même si le conditionnel est plus que jamais de mise. Risque-t-on donc de perdre encore un tiers de la somme actuelle ? "Ça, il est trop tôt pour le dire, expose Hubert Jonet, le bourgmestre de Verlaine. On va d’abord vivre ces trois années-ci. Et on verra ensuite."