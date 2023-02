Wanze: le Delhaize réussit sa rentrée grand format

En entrant dans le magasin (par un tourniquet plus grand), les clients sont désormais dirigés vers la gauche où les attend une zone de produits frais dans une ambiance de petit marché. "On a utilisé des frigos bas pour renforcer cette impression. Plus loin, on a aussi renouvelé le coin boucherie (NDLR: géré par les Ateliers Charlier) avec une zone de cuisson, une armoire de maturation et un rayon de fromages à la découpe en nouveautés. Enfin, à partir de l’été prochain, le client aura accès à un service de collecte après commande via internet. Le guichet sera sur le côté latéral du magasin."

Autres changements, une caisse supplémentaire s’offre à la clientèle de même qu’une dizaine de places de parking en plus à l’extérieur (qu’il reste à asphalter). "Je pense que le résultat est réussi. L’équipe start-up de Delhaize est venue nous conseiller durant les trois semaines de fermeture pour implanter le magasin. Pour le reste, c’est nous qui avons choisi la déco. On s’est inspiré de plusieurs visites." Les clients noteront enfin que le magasin avance dorénavant son heure d’ouverture à midi le lundi. Et pour l’anecdote, il faudra désormais parler d’AD Delhaize.

Page facebook: Delhaize-wanze