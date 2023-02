Un concert cover d’Abba pour la bonne cause à Saint-Georges

L’ambiance s’annonce très festive ce samedi soir dès 20h au centre culturel de Saint-Georges. À l’initiative du Rotary de Flémalle, le groupe verviétois Color of Abba va monter sur les planches pour reprendre les plus grands tubes du mythique quatuor suédois. Et comme c’est toujours le cas lors de pareilles soirées, les bénéfices attendus auront une vocation sociale. "Dans ce cas précis, il s’agit de financer une ambulance destinée au centre hospitalier de Kharkiv en Ukraine, précise le président du Rotary flémallois, Michel Renard. Acheté d’occasion, le véhicule est en réalité déjà arrivé sur place, après une révision complète. Avec le vice-président, nous l’avons conduit nous-mêmes à la frontière ukrainienne fin décembre."