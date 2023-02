Le court-métrage "À juste titre" en plein tournage au collège Saint Roch à Ferrières

Rutten, de Warzée, Hauben au casting

L’équipe a la chance d’avoir un casting incroyable pour ce film avec Jérôme de Warzée, Renaud Rutten, Déborah François, Juliette Plumecocq, Isabelle de Hertog, Damien Jouillerot, Sylvia Rousseaux, Félicien Bogaerts, Denis Closset, Daphné Huynh, et Isabelle Hauben.

En cherchant des décors, l’équipe de tournage est tombée sous le charme de la région. "La place de Ferrières nous a séduits par sa beauté, de même que le collège Saint-Roch où l’équipe technique s’est installée. Nous y tournons des scènes dans une cave, de même que sur la place de Chablis, devant la Renaissance et la maison communale. Nous avons été très bien accueillis. Notre but est de pouvoir diffuser le film dans les festivals, mais aussi dans les communes et de l’utiliser comme outil pédagogique."

La souffrance des femmes battues

Le réalisateur Jean-Luc Couchard enchaîne: "J’ai écrit le scénario et je suis à la fois acteur et réalisateur. J’avais envie de parler de la souffrance des femmes battues. Le fait d’être acteur a facilité ma recherche pour le casting. J’ai montré le scénario à des amis acteurs, et ils ont été séduits."

L’histoire met en scène une femme bourgeoise qui va être battue par son mari. Il est directeur d’une entreprise, et fait de la politique. Sa femme va se retrouver dans un foyer pour échapper à la violence. Elle y rencontre 3 autres femmes et va vivre une aventure particulière.

Isabelle de Hertogh joue le personnage de Marie, une des femmes qui rencontre l’épouse maltraitée dans un centre de femmes battues et qui a décidé de se venger. Elle raconte: "Je trouve cela important de traiter ce sujet de manière publique, car il est encore trop tabou, et aussi de ruer dans les brancards. Raconter ce qui se passe dans la vraie vie et donner la parole à ces femmes est fondamental."