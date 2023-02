Il sort un Beretta en public et se filme

La scène s’est déroulée dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020. Le prévenu ainsi que quelques amis se retrouvent dans un club de la rue Saint-Pierre, à Huy. L’alcool aidant, le Hutois sort un Beretta de sa poche arrière et l’exhibe. "On" aura même la bonne idée de filmer la scène et de la poster sur Facebook. Poursuivi pour port d’arme, le prévenu est en aveux. Néanmoins, il nie en être le propriétaire. Selon lui, c’était son "ami" situé à côté de lui lors des faits qui lui aurait fourni. Ce que l’ami en question conteste aussi.