Il lui casse cinq côtes en la poussant

D’emblée, la compagne précise qu’elle ne se constitue pas partie civile. Et, pourtant, comme lui rappelle le président du tribunal, "à l’époque, ce n’était pas la première fois que cela arrivait". Aux policiers qui l’ont auditionnée dans la cadre de sa plainte, elle raconte que "depuis 9 ans de vie commune, il n’y a pas un an où il ne m’a pas frappée. C’est toujours quand il est bourré (sic). Lorsque j’étais enceinte du deuxième, il disait que l’enfant n’était pas de lui et il m’a frappée dans le ventre."

"Retirer le problème"

En 2019, le Hutois a tenté de l’étrangler devant les enfants. L’épisode de 2022 serait, selon lui, isolé. En substance, il aurait très bien pu être la victime. Depuis, il ne s’est plus rien passé. Il boit mais modérément. Et puis, il a – selon ses dires – "retiré le problème", en l’occurrence sa belle-mère. Par ailleurs, suite à cette scène de mai 2022, la jeune femme a préféré interrompre sa grossesse. Depuis, elle est à nouveau enceinte.

Comme l’explique la Procureure de division Brigitte Leroy, le jour des faits, c’est le prévenu lui-même qui a appelé la police à son domicile de Huy et c’est son fils qui a ouvert la porte aux agents, signalant que "papa a frappé maman". L’homme est visiblement ivre et commence à être agressif envers les intervenants. Admise à l’hôpital à cause de fortes douleurs, la compagne explique que lorsqu’elle l’a vu rentrer ivre, elle a eu la mauvaise idée de commencer à le filmer. S’en rendant compte, il la gifle et se saisit du téléphone. Et c’est en voulant récupérer son portable qu’elle est repoussée violemment contre une chaise.

Dans le déni

"Il y a un lien immédiat et causal", souligne le Ministère public. Ce dernier estime qu’un encadrement est plus que nécessaire pour juguler son problème d’alcool. "Une formation Praxis (gestion de la violence) ne sera pas demandée puisqu’il est dans le déni." La Procureure requiert une peine de probation autonome de 2 ans ou 8 mois avec sursis probatoire. Parmi les conditions, un suivi psychologique et le traitement de l’alcoolisme. De son côté, le prévenu sollicite la suspension du prononcé ou un sursis probatoire.

Pour le tribunal, la première demande est jugée trop légère. Le sursis probatoire sur 5 ans serait davantage envisageable. "Mais si vous récidivez, le ciel vous tombera sur la tête", prévient le président Marot.

Jugement le 8 mars