Waremme va faire acheminer vêtements et couvertures vers la Turquie et la Syrie: appel à vos dons

Plus de 5 000 morts et de 20 000 blessés, c’est le bilan provisoire du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit de dimanche à lundi. Et on dénombre des milliers de bâtiments détruits, laissant des milliers et des milliers de gens à la rue et privés de leurs biens. C’est pourquoi le collège communal de Waremme a décidé de lancer une collecte de vêtements chauds et de couvertures qu’elle va ensuite faire acheminer dans ces deux pays du Moyen-Orient. "On est en contact avec le ministère de la Défense nationale et Oxfam Solidarité en vue de cet acheminement", informe le bourgmestre, Jacques Chabot.