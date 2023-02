Huy : Sylvie Moreau passe de la classe au coaching individualisé

« De l’autre côté pour apporter un petit plus »

Si Sylvie Moreau propose ses services à tous les jeunes porteurs d’une différence ou pas, elle a développé une sensibilité particulière pour les profils fragilisés dans leur apprentissage par des troubles comme la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, et ceux de l’attention avec ou sans hyperactivité. "Mon parcours personnel m’a confrontée à la différence avec une tumeur déclarée à la jambe à 28 ans et une fille malentendante depuis sa naissance. On a tous nos petites pattes cassées liées à nos parcours de vie. Encore une fois, sans cracher dans la soupe ni critiquer les instituteurs, l’enseignement classique a ses limites. J’ai simplement voulu passer de l’autre côté pour essayer d’apporter un petit plus aux élèves finalement en déficit de confiance."

Eurecap propose trois accompagnements. Après avoir suivi une formation en coaching scolaire, Sylvie Moreau peut délivrer des conseils sur les méthodes de travail et la gestion du temps. "Là, c’est peut-être plus ciblé sur les étudiants du secondaire et du supérieur." La remédiation et l’aide aux devoirs concerneront davantage les élèves du fondamental, avec l’avantage pour l’ex-institutrice d’être passée par les six niveaux durant sa carrière. "Dans beaucoup de familles, l’activité professionnelle prend tellement de place qu’on n’a plus le temps de surveiller les devoirs."

Le mercredi au centre « Sens et santé »

La Hutoise reçoit à son domicile les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30. "Le week-end, tout dépendra de la demande." Le mercredi, elle entamera ses consultations à 13h30 et, cette fois, au centre médical pour l’enfance "Sens et santé", chaussée de Liège à Huy. "C’est la dentiste Virginie Parks qui m’a proposé d’intégrer l’équipe pluridisciplinaire axée sur l’enfant où l’on trouve une logopède, une ostéopathe… On travaille dans la même philosophie et j’y retrouve une certaine dynamique avec des collègues. Je cherche à m’ouvrir à d’autres partenaires comme des associations ou des centres culturels afin de rendre mon accompagnement accessible au plus grand nombre."

Côté tarifs, le premier contact est gratuit pour laisser aux élèves et à leurs parents l’opportunité de se faire une idée. Ensuite, ce sera 30 € de l’heure. "Mais, si on passe à deux enfants, ce sera 50 € pour 90 minutes. Pour l’accompagnement dans les devoirs, on peut aller jusqu’à 4 enfants."

0472/863742 et www.eurecap.be