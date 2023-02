Vingt artistes locaux s’exposent à Poulseur, encore ce week-end

Les artistes présents sont principalement photographes, peintres et céramistes. Une artisane réalisant de la peinture sur soie et porcelaine propose même des démonstrations pour l’occasion. "Comme chaque année, les élèves des écoles primaires et maternelles de l’entité participent aussi et présentent un travail collectif, cette fois sur le thème de la forêt. D’habitude, leurs travaux sont exposés à l’entrée de la salle, désormais, pour mieux les valoriser, nous les avons intégrés dans la salle d’exposition."

Chaque année, plus de 800 visiteurs viennent découvrir les créations. L’organisation est collective et les artistes assurent les permanences de l’exposition. Guy Cox et son épouse, Claudine Bodson, passionnés d’art, y exposent un travail sur la céramique. Guy aime présenter des pièces assez "brutes". "Chaque année, nous allons en France dans le village de La Borne où résident 80 artistes céramistes qui réalisent des cuissons dans des fours à bois. Je suis fort inspiré par leur travail", confie-t-il. Son épouse préfère créer des objets utilitaires ou décoratifs, avec un modelage simple, en s’inspirant de la nature. L’exposition montre des univers très différents et passionnants, à venir découvrir encore ce week-end. L’exposition sera ouverte ces 11 et 12 février de 13h à 19h à la Maison du Peuple de Poulseur, place Puissant 5 à 4171 Poulseur.