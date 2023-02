Budget participatif à Villers-le-Bouillet : les aires de jeux au casting

Trois citoyens, une ASBL

Courant du mois de janvier, la commission communale ad hoc présidée par l’échevine Hélène Fastré s’est penchée sur les 6 candidatures reçues. Quatre ont finalement trouvé grâce à ses yeux et les projets concernés sont désormais visibles sur le site internet jeparticipe.villers-le-bouillet.be avec possibilité pour les Villersoises et Villersois de voter pour leurs favoris jusqu’au 20 février.

À la manœuvre des 4 projets à départager, on identifie trois citoyens et une ASBL. Un premier projet vise l’agrémentation de l’aire de jeux de Villers-le-Bouillet dans la rue des Marronniers (en face de l’administration). Gaëtane Berrewaerts souhaite qu’on y ajoute divers jeux en bois de robinier (une balançoire, 2 ou 3 agrès) pour toucher différentes tranches d’âge. Il s’agit du plus gros projet avec un budget demandé de 40 000 €.

La plaine de jeux de l’Espace Putzeys bénéficie décidément de l’attention des candidats puisqu’un deuxième dossier vise le même site. Ainsi, Gilbert Riga y souhaite une rénovation et un aménagement. Pour 10 000 €, il s’agirait de niveler le sol autour des agrès déjà posés et de placer des dalles de tapis antichoc. En fonction du budget encore disponible, un ou deux engins pour des enfants de 6 à 12 ans pourront être ajoutés afin de favoriser la diversification des fréquentations.

Autre candidature retenue, celle de Véronique Bawin pèse 6 000 € et vise l’aménagement d’un espace de rencontre à Villers-le-Bouillet pour favoriser le bien-vivre intergénérationnel. Le site concerné se situe à côté des terrains de pétanque actuellement existants. Une pergola, avec tables, bancs et éventuellement un barbecue, sera aménagée afin de pouvoir accueillir différentes activités.

Enfin, l’ASBL Verso propose de végétaliser les aires de jeux existantes ou en projet dans les différents villages de l’entité avec des plantations (fruitiers, vivaces locaux, buissons…) aux abords. À compléter par des panneaux explicatifs relatifs à la biodiversité. De plus, elle envisage un parrainage des groupes d’arbres par des voisins ou des classes. Elle sollicite un budget de 3 450 € pour ce faire.

Appel pour former le jury citoyen

Les votes des Villersois pèseront pour 75% dans le décompte final déterminant quels dossiers seront retenus et dans quel ordre ils seront réalisés. Les derniers 25% de la note accordée à chaque projet émaneront d’un jury citoyen qui reste à composer et pour lequel la Commune de Villers-le-Bouillet lance un appel à candidatures en espérant une représentation des différents villages de l’entité. Au passage, elle cherche aussi à compléter la commission communale du budget participatif où deux places restent vacantes. Dans les deux cas, les candidatures sont à envoyer pour le 15 février à Cédric Willems, le chargé de communication et de relations publiques, par voie postale ou par mail (cedric.willems@villers-le-bouillet.be).