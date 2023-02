Quatorze richesses touristiques insoupçonnées vont être valorisées par Terres-de-Meuse

Attentive à la valorisation des 27 communes que couvre son champ d’actions, la Maison du tourisme Terres-de-Meuse s’est penchée sur leurs richesses insoupçonnées dans le cadre d’une fiche-projet soutenue par la Région wallonne, le Commissariat général au tourisme et l’Europe. Pour ce faire, Aude Louis a pris son bâton de pèlerin pour aller sonder les différentes municipalités de Hesbaye, du Condroz et de la vallée mosane sur les sites et activités qu’elles souhaiteraient faire connaître ou mieux faire connaître du touriste potentiel. Et d’en ressortir avec 14 suggestions qui mériteraient un support promotionnel en plus de venir étoffer le catalogue touristique de Terres-de-Meuse. "On y retrouve aussi bien du patrimoine naturel comme le site de la Sablière à Villers-le-Bouillet, que du patrimoine matériel comme la chapelle Saint-Donat à Héron, ou encore du patrimoine immatériel comme la mémoire de l’écrivain Hubert Krains à Faimes, rapporte la chargée de projet. Chaque Commune partenaire nous a aussi remis son souhait quant au type de support appelé à faire la promotion de sa richesse insoupçonnée. Cela va par exemple d’une capsule vidéo pour la Sablière, à des carnets de jeux pour une chasse au trésor ou des fiches balisées pour des itinéraires de promenades avec points d’intérêt à découvrir." Il en coûtera zéro euro aux Communes partenaires. Chaque valorisation fera l’objet d’un événement au cours de la prochaine saison touristique, la Maison du Tourisme étant tenue de boucler sa fiche projet sur les richesses insoupçonnées courant de cette année pour bénéficier des budgets.