Davantage d’actions en faveur de l’écologie à Amay

De son côté, Amay a donc dû aussi adapter son plan Pollec (Politique Locale Énergie Climat) pour coller aux objectifs. "On ne va pas en présenter un nouveau, mais on va adapter certaines actions et en ajouter d’autres", poursuit l’échevin.

De la communication et des actions concrètes

La plupart de ces nouvelles actions tourneront autour de la communication et de l’accompagnement des citoyens. "On va par exemple les encourager à utiliser davantage les modes de déplacements doux actifs et les inciter à améliorer l’efficacité énergétique de leur logement."

En revanche, d’autres actions seront plus "concrètes" . "On va notamment proposer des primes (NDLR : de 200€) pour l’achat de panneaux solaires thermiques et on réfléchit à d’autres aides qu’on pourrait octroyer."

Autre action concrète: l’installation de bornes électriques sur le territoire de la Commune. "Il y en aura sept. On les a déjà reçues. Il ne nous reste plus qu’à les placer."

La nouvelle version du plan Pollec inclut également la création d’une éco-team. "Plusieurs membres du personnel, un de chaque service, se réuniront régulièrement pour décider de mesures à mettre en place."

À noter que la signature de la nouvelle convention des maires permettra aussi à la Commune de disposer davantage de la personne en charge du plan Pollec. "Avant, elle ne travaillait qu’à mi-temps. Mais maintenant, elle pourra travailler à temps plein." Et, cerise sur le gâteau, la Commune ne devra pas débourser un euro. "La totalité de ces heures supplémentaires seront subsidiées", conclut Didier Lacroix.

Informations: https :/amay.futureproofed.com/