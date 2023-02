Avait-il agressé une vieille dame en 2019 à Amay ?

Le 21 octobre 2019, alors qu'elle marche en rue, une octogénaire se fait arracher son sac, qu'elle tient dans sa main gauche, par un individu qui arrive face à elle. La violence de l'agression est telle qu'il lui tord deux doigts et que ces derniers s'avéreront être cassés. Montant du larcin: un vieux GSM et 30€ dans le porte-monnaie. Après le vol, l'individu s'enfuit en courant pour monter, selon l'hypothèse qui s'est dégagée, dans un véhicule en stationnement non loin des lieux de l'agression. Plusieurs personnes assistent à la scène, soit dans sa totalité, soit par bribes.

Les différents témoignages permettent de dresser le portrait-robot d'un homme décrit comme blanc de peau, de corpulence mince, d'à peu près 1cmètre 70, aux cheveux mi-longs, au visage creusé, au long nez, de 45 à 50 ans et à l'apparence d'un toxicomane: "Le portrait-robot coïncide, mais madame dit qu'elle ne le reconnaît qu'à 50%", a lancé le ministère public, qui estime qu'il y a assez d'éléments déterminants dans le dossier pour prononcer la culpabilité, tout en requérant une peine de travail à la place de la prison.

Aux services de police, la victime a par ailleurs expliqué plus tard avoir reçu les confidences d'un jeune homme, un autre marginal, qui lui a nommé son agresseur.

Le Hutois, ancien toxicomane, était cette fois présent à l'audience, il nie les faits qui lui sont reprochés. Son conseil a remis en cause les différents témoignages, qui ne sont pas tout à fait concordants sur l'aspect physique de l'agresseur, et pointe des "zones d'ombre". Il a plaidé le bénéfice de l'acquittement et pour la suspension du prononcé ou une peine de travail si les faits sont considérés comme établis.

Jugement le 16 mars prochain.