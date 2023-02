Villers-le-Bouillet : trois bornes de rechargement électrique supplémentaires

Mardi, le conseil communal de Villers-le-Bouillet a désigné la SPI en tant que gestionnaire supra communal du déploiement de bornes de rechargement pour véhicules électriques sur le domaine public. Il est question de faire l’acquisition de trois nouveaux équipements qui seront placés dans des endroits déjà déterminés: au hall omnisports de Villers-le-Bouillet ; au presbytère de Warnant ; et entre le CPAS et le terrain de football de Vaux-Borset. Pour ce dernier emplacement, une étude devra déterminer si le nouveau parking du CPAS ne pourrait pas servir de site d’accueil d’une borne. "C’est la SPI qui les placera et fixera le tarif", a précisé l’échevin Jean-François Ravone.