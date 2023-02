Villers-le-Bouillet: on peut reprendre les travaux du contournement du Roua

Reprise début mars ?

Deux ans et de multiples réunions techniques plus tard, la solution d’un mur de soutènement (type Redi-Rock) permettra de maintenir les câbles en place et de stabiliser le talus. Tout comme leurs alter ego wanzois, les élus villersois ont voté ce mardi la convention réglant la prise en charge du mur. "Elle reprend un plafond pour les Communes, le reste étant pris en charge par ELIA, explique François Wautelet (VIDEM), le bourgmestre villersois, évidemment ravi du déblocage. Après quelques péripéties (NDLR: un premier refus lié à un retard), le permis incluant ces travaux a été accordé le 7 décembre dernier. Et ce 9 février, nous avons une réunion avec l’entrepreneur pour arrêter la date de reprise des travaux. Idéalement, on espère début mars. Le chantier devrait durer un an."

Comité d’accompagnement

Parallèlement, le bourgmestre villersois va prochainement relancer un comité d’accompagnement incluant des représentants de la Commune, de Carmeuse-Sagrex, des riverains du Roua et de la police Meuse-Hesbaye. "J’invite tout le monde autour de la table le 14 février pour qu’on réglemente au mieux le trafic des camions afin de limiter les nuisances pour les riverains durant la dernière année qu’il reste", termine François Wautelet qui, fin juin, avait pris une ordonnance de police interdisant la circulation de tout véhicule de plus de 7,5 tonnes dans les deux sens entre 20h et 6 h 30 du matin. Mais celle-ci avait été annulée par le Conseil d’État suite à un recours de la Commune de Wanze déplorant ainsi un détournement des camions sur Moha et Huccorgne.