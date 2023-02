Une nouvelle équipe de volley loisirs à Ferrières

Depuis peu, la nouvelle équipe s’entraîne dans les installations sportives de l’école secondaire. Elle compte déjà 15 membres, aussi bien des femmes que des hommes, de tous les niveaux, qui se retrouvent les mercredis de 19 h 30 à 21h. "Mais on recherche encore des joueurs car nous sommes parents, avec des impératifs familiaux, professionnels si bien qu’on n’est pas tous présents à chaque fois. C’est en dents de scie. Il est difficile parfois d’arriver à faire des matchs à 6 contre 6."

Pour rejoindre les "volleyeurs du mercredi soir", comme ils s’appellent, pas besoin de conditions particulières si ce n’est d’avoir déjà un peu pratiqué la discipline. "Nous sommes une équipe indépendante, non affiliée à la fédération. Nous cotisons chacun 20 € par an, juste pour payer la location de la salle."

L’objectif est de prendre du plaisir au filet, de se maintenir en forme et de se challenger au cours de matchs amicaux. "Mais on veut aussi s’améliorer, indique Émilie. Lors de nos séances, on s’échauffe puis on pratique quelques ateliers de perfectionnement avant d’organiser un ou deux matchs. On n’a pas d’entraîneur ni de coach mais on a la chance d’avoir un prof de gym et des joueuses de P1."

L’équipe pourrait-elle évoluer vers quelque chose de plus structuré ou officiel ? "Non, on ne s’inscrira à aucun championnat. Par contre, pourquoi pas, pendant la belle saison ou en fonction des opportunités, participer à des beach-volleys, des matchs publics, d’exhibition." Alors, tenté par l’aventure ?