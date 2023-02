Une mare pédagogique à l’école communale de Bettincourt

Développer la faune et la flore locale, c’est l’objectif de cette mare pédagogique qui va naître au printemps 2023 derrière l’école communale d’immersion de Bettincourt. À l’initiative de ce projet qui prendra place non loin de la "tiny forest" plantée l’année dernière sur 800 m2 mètres carrés, on retrouve le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature). "C’est un endroit avec beaucoup d’espace" raconte Julien Humblet, échevin de l’Environnement à Waremme.