La centrale nucléaire de Tihange 2 a été définitivement mise à l’arrêt ce mardi soir

Conformément à la loi sur la sortie du nucléaire, la centrale, d’une puissance de 1.008 MW, a donc été définitivement déconnectée du réseau ce 31 janvier, après 40 années de production d’électricité “en toute sûreté”.

Il s’agit du deuxième réacteur mis à l’arrêt, après Doel 3 en septembre dernier -là aussi après 40 ans de service-, et du premier à l’être en Wallonie.

Une centaine de personnes travaillent sur le site de Tihange 2 et chacun d’eux aura une nouvelle fonction à l’issue de la fermeture. “Il n’y aura aucune perte d’emploi”, assure-t-on chez Engie Electrabel.

Durant ces 40 ans d’exploitation, l’année 2012 aura été marquée par une révision à rallonge après la détection, tout comme à la centrale de Doel 3, de défauts dus à l’hydrogène, des “microfissures”, dans les parois en acier de la cuve du réacteur. Un nouvel arrêt non programmé avait ensuite eu lieu en mars 2014, toujours à cause de ces défauts. Des études supplémentaires avaient alors été menées et l’AFCN, le gendarme du nucléaire, avait finalement donné le feu vert au redémarrage de l’installation en novembre 2015.

Du 18 août 2018 au 3 juillet 2019, Tihange 2 totalisera ensuite 318 jours d’arrêt – son arrêt le plus long – pour des réparations au niveau d’un bâtiment bunkérisé qui abrite des équipements de sûreté de second niveau de protection.

L’entreprise a chiffré le démantèlement et le déclassement de Tihange 2 à environ un milliard d’euros, provenant des provisions qu’il a constituées. Un montant total de 6,3 milliards d’euros est prévu pour le démantèlement des sept réacteurs de Doel et de Tihange.

Après Tihange 2, c’est en effet la centrale de Doel 1 qui suivra, en février 2025. Puis viendra le tour de Tihange 1, qui devrait bien fermer ses portes en octobre 2025, toujours en application de la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire.