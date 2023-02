Des élèves de l’athénée décrochent un prix international (vidéo)

Menus de leur propre iPad, mis à disposition par l’école, les élèves sont entrés en contact avec l’étranger par le biais de jeux. "Les élèves ont dû se débrouiller tout seul en allemand au travers d’un escape game, explique Madame Meyer, professeur d’allemand et d’anglais. P our s’échapper, ils étaient forcés de poser des questions en allemand à des élèves étrangers afin de trouver la solution pour passer à l’étape suivante. C’est une approche plus interactive, plus ludique. ça permet de les confronter à des situations réelles et de les sortir de l’aspect très théorique des cours. Les élèves se sont montrés très enthousiastes pour ce projet."

Autre classe, autre façon de procéder, les élèves de Madame Lheureux se sont livrés à des séances de questions-réponses avec les élèves étrangers afin de déterminer l’endroit où se trouvaient leurs interlocuteurs. "Il n’y a pas de meilleure manière d’apprendre une nouvelle langue, embraye la professeur d’allemand. C’est un projet qui est enrichissant tant d’un point de vue culturel qu’humain. Cela permet, bien entendu, d’améliorer considérablement leur niveau en langue mais également d’élargir leurs horizons. Au-delà des interactions, ce sont des modes de vie, de pensée et des coutumes différentes de la leur qu’ils découvrent."

L’expérience a, en tout cas, séduit les élèves dont certains se sont révélés grâce au projet eTwinning. "Ça m’a permis de m’ouvrir aux autres, explique Charlotte, l’une des élèves récompensée ce mercredi. Au début, j’avais un peu peur de parler mais maintenant je me sens plus sûre de moi. Ça m’a également donné envie d’aller en Bosnie, le pays des étudiants avec lesquels j’ai eu des rapports, et d’en découvrir davantage sur ce pays."