Après l’explosion de mardi, Biowanze fonctionnera à mi-charge durant une dizaine de jours

Toutes ces manœuvres prendront une dizaine de jours durant lesquels Biowanze "tournera" avec un sécheur de gluten opérationnel au lieu de deux en temps normal. "On veut redémarrer à plein régime sans prendre le moindre risque. On préfère faire toutes les vérifications nécessaires. D’ici là, l’usine fonctionnera à mi-charge", prévoit Pierre Étienne.

Quelle cause ?

Depuis sa mise en fonction fin 2008, ce n’est pas la première fois que Biowanze rencontre le même type de souci au niveau d’un de ses sécheurs de gluten. "On a eu le même phénomène d’explosion à deux reprises en 2009, confirme Pierre Étienne. Et là aussi, les dégâts avaient été limités à l’équipement. Le bâtiment n’avait pas été endommagé. Comme personne n’a été blessée grâce au système de fenêtres par lesquelles s’évacue le souffle en cas de surpression et dans une zone inaccessible aux travailleurs."

Reste à identifier la cause de l’explosion survenue ce mardi. "Une fois séché, le gluten devient une poudre organique. Ce n’est pas un produit dangereux. Mais, les poussières sont inflammables et peuvent provoquer une explosion. C’est de là que le risque vient dans certaines circonstances liées à la température et au taux d’humidité dans le sécheur. On essaie de limiter le risque par des mesures continues des deux paramètres. Le sécheur fonctionne à 65 degrés. Par exemple, si le taux d’humidité baisse, on peut se retrouver dans des conditions explosives. Mais, manifestement, l’incident de ce mardi ne serait pas dû à la température ou au taux d’humidité. On doit identifier la cause."