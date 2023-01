Fermeture de Tihange 2: 150 manifestants protestent contre la mise à l’arrêt, "c’est une ineptie" (vidéos)

Démantèlement et déchets nucléaires: le vrai coût serait "sous-estimé" de plusieurs milliards

Combien coûteront le démantèlement des sept réacteurs nucléaires belges et la gestion des déchets radioactifs ? Cette question à plusieurs milliards d’euros est au cœur de l’actualité et du futur accord qui liera l’État à Engie et qui vise à prolonger de dix ans l’exploitation de Doel 4 et Tihange 3. Selon un rapport confidentiel, il y avait fin 2022 une différence de 4,187 milliards entre les calculs de l’Ondraf et ceux d’Engie