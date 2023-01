Aides au numérique dans les EPN de vos communes

Elles pullulent un peu partout, ces initiatives destinées à soigner la fracture numérique. Même dans le Condroz puisque l’ASBL Centre de coopération éducative, basée à Tilf, coordonne une aide informatique dans les EPN (Espaces publics numériques) de plusieurs communes, chaque lundi. Communes que sont Ouffet, Anthisnes, Ferrières, Hamoir mais aussi Comblain-au-Pont, Esneux, Aywaille. "En septembre, on lancera également l’initiative à Nandrin, informe le directeur de l’association, Benoît Biagini, qui est destinée à tous les publics, même si, on le constate, la majorité des personnes à s’inscrire sont plus âgées. Ça fait 4-5 ans qu’on propose cela."