Les 6e Agriclubs: « Renouer le contact entre agriculteurs et consommateurs »

Comment ça se passe, alors, les Agriclubs ? Tout qui veut peut prendre part aux conférences, qu’il soit agriculteur ou non. "On invite les participants pour un lunch à midi et demi", suivi de la conférence à 13 h qui dure en tout et pour tout une quarantaine de minutes. S’ensuit une session de questions et réponses.

« Les faire se rassembler, les faire s’influencer »

Ces Agriclubs permettent donc aux agriculteurs de se rencontrer et d’échanger autour de l’agriculture responsable. "C’est l’occasion pour eux de faire connaissance, de s’échanger des produits, des idées sur les bonnes pratiques mais aussi de troquer des services", ajoute la Tihangeoise, qui explique que l’objectif du GAL, c’est aussi et surtout "de les faire se rassembler, de les faire s’influencer. Il faut aussi qu’ils y trouvent des intérêts socio-économiques."

Une initiative qui s’ajoute à celle du glanage solidaire organisé sur les terres de nos producteurs. "On parle aussi de glanage social, car les personnes qui viennent cueillir les fruits et légumes laissés par les machines servent à faire des dons à des associations comme la Croix-Rouge, des CPAS… En fait, et c’est facultatif, on invite les agriculteurs chez qui on va glaner à faire un don à la solidarité."

Des moments de cueillette qui aspirent également à créer du lien. "Ça permet de renouer le contact entre les agriculteurs et les consommateurs. Car finalement, c’est avec ses bottes dans la terre qu’on peut rencontrer le mieux les agriculteurs et s’informer sur leur travail."

La participation à ces rencontres est gratuite mais l’inscription est obligatoire sur le www.jesuishesbignon.be/agriclubs (maximum trois jours avant l’événement). Infos au 019/58 93 22 ou à a.doguet@frw.be.