Fermeture de la centrale nucléaire de Tihange 2 | « On avait dû peindre les sapins pour la venue du roi Baudouin » (vidéo)

Retraité depuis 2008, Francis Maillart (75 ans) fut l’un des premiers ingénieurs à travailler sur le site tihangeois. "Après mes études à Louvain, avec une spécialisation en nucléaire, j’ai fait partie dès 1974 de l’équipe de démarrage de Tihange 1. Ensuite, lors de la construction de Tihange 2, on m’a donné la responsabilité de sa conduite. Avec une dizaine d’ingénieurs, nous avons engagé du personnel et nous l’avons formé. Les futurs opérateurs ont ainsi vu arriver toutes les pièces. Ils connaissaient le bâtiment de la centrale par cœur au moment de la première criticité (NDLR: première fois que le réacteur peut rester en autoproduction) en octobre 82. Ensuite, des essais ont duré plusieurs mois avant la mise en service industrielle d’un outil qui comptait quatre salles de commandes." Et qui était donc à l’époque plus moderne que Tihange 1.