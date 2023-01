Waremme fait appel aux idées de ses citoyens pour faire face aux crises

À Waremme, l’appel à candidatures se tiendra jusqu’en février, pour espérer un premier atelier le 1er mars. Il sera suivi de deux autres. "Cette première rencontre permettra de découvrir les grands principes de la résilience territoriale. Évidemment, là, on n’a pas encore de projets déterminés, explique Virginie Wattiez, la chargée de communication de la Ville de Waremme. On va co-construire des choses ensemble, justement. Et de plus, ces réunions vont nous permettre de sonder la population et de voir ce qui lui tient à cœur."

Les professionnels seront contactés

Concernant les acteurs de la vie locale, "ils ne doivent pas répondre à l’appel à candidatures puisqu’ils seront contactés par nos soins".

Comment se porter candidat ? Rien de plus simple, "il suffit d’envoyer par mail ses motivations, le pourquoi on veut prendre part au projet et une petite présentation de soi", ajoute Virginie Wattiez, qui précise que déposer sa candidature implique un engagement à participer aux trois ateliers. "C’est une condition qui doit permettre de garantir la bonne organisation et le suivi des débats."

Envoyez votre candidature à l’adresse mail virginie.wattiez@waremme.be. Plus d’infos au 019/67 99 41.