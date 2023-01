Marchin, en soutien aux personnes atteintes d’Alzheimer

À l’espace génération santé, les autorités communales marchinoises ont signé la charte “ Ville Amie Démence ”, ce mardi soir. Objectif ? S’engager en faveur de l’inclusion des citoyens concernés par la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée. "On dit souvent que nous sommes une Commune où il se passe toujours quelque chose mais je pense surtout que nous sommes une Commune qui s’engage, débute Adrien Carlozzi, le bourgmestre. Alzheimer est une maladie qui touche tout le monde de près ou de loin. Les personnes âgées mais aussi les plus jeunes. Les patients atteints par la maladie mais aussi les proches." Marchin devient ainsi la 51e commune à rejoindre le mouvement en signant la charte. Un moment suivi d’une conférence donnée par Sabine Henry, présidente la Ligue Alzheimer. "On ne guérit pas de cette maladie mais on peut l’accepter et l’accompagner. C’est une pathologie dont on n’ose pas souvent parler. C’est pour cette raison que nous avons pour mission d’ouvroir la discussion et de permettre le partage et les échanges." Et pour étayer ses propos, Sabine Henry sait de quoi elle parle. Sa belle-mère a été atteinte par la maladie et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a créé la ligue. Dans l’assemblée, les Marchinois sont au rendez-vous pour faire un retour d’expérience également. "J’avais une rage en moi contre la maladie lorsque j’ai appris que mes deux parents étaient touchés, intervient Véronique. Pour les proches c’est très compliqué car nous ne sommes par armés ni préparés." Un constat partagé également par Valentin Angelicchio. "C’est important de pouvoir partager son vécu. Ma maman a été atteinte par cette maladie. Ce n’est pas facile d’y faire face." Les Marchinois pourront donc désormais trouver une aide et une oreille attentive.