Avec « Les copines », la Hannutoise Krystyna Flaba décolle en capsules sur Youtube

C’est un pas que franchissent beaucoup de comédiens en plus de la scène. Et la Hannutoise de souche Krystyna Flaba s’apprête à son tour à le faire avec la diffusion sur YouTube, dès le 13 février, de capsules humoristiques où on la retrouvera au côté de Céline Robaert. Intitulé "Les copines", ce nouveau rendez-vous partagera les réflexions de deux femmes sur leur vie de quadras. "C’est l’histoire d’une nana qui quitte son conjoint après vingt années de vie commune, révèle la comédienne désormais domiciliée à Seilles et qui travaille à temps plein comme animatrice théâtre dans une structure jeunesse à Charleroi. Elle devient colocatrice à mi-temps avec une amie, vivant l’autre partie de son temps avec son fils dans la maison qu’elle se partage avec son ex. En trois à quatre minutes, on assiste à leurs discussions sur des petites tranches de vie qui arrivent à des femmes de leur âge. Cela se veut léger et drôle. Elles abordent ensemble des sujets de questionnement existentiel selon elles… sans tomber dans la prise de tête. Par exemple, sur les modes de survie au célibat dans le monde moderne quand on a 45 ans…"