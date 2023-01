Cette formule qui avait vu le jour suite au Covid est particulièrement appréciée des villageois, à tel point que l’ASBL a préféré garder cette formule plutôt que de revenir à un souper traditionnel. "En 2021, on a livré 350 repas et l’année dernière 250, note Niels’s Heeren, membre de l’ASBL et par ailleurs échevin des Travaux à Hannut. On a donc une moyenne de 300 repas, ce qui nous permet un bénéfice d’environ 1 500 €".

L’argent récolté permet ainsi de faire face aux petits travaux de restauration de l’église plus que centenaire. "L’an dernier, on a pu refaire un vitrail qui laissait passer l’eau, poursuit le Hannutois. Cette année, avec les bénéfices, on a prévu de travailler sur la restauration des peintures intérieures. Ce sont des peintures d’origine qui datent de 1910."

La formule des repas est quasi identique à l’année dernière avec trois sortes de menus (Filet de poulet jaune, crème de champignons ; lasagne aux aubergines et fondue de tomates, crème de ricotta ; Cannellonis de scampis sauce cognac) au prix de 14 € (seulement 9 € pour les enfants). Les repas sont préparés par le traiteur Quentin Sténuit, le traiteur de Red Dingue. Une sélection de vins, proposée par le caviste Aux sens larges, est également proposée à 12 € la bouteille . "La nouveauté de cette année, c’est qu’on a aussi la participation de la boulangerie Wanson, également d’Avin, pour les desserts qui sont compris dans le prix des repas", ajoute Niels’s Heeren.

Les réservations doivent se faire pour le 1er février au plus tard à l’adresse mail sheeren.niels@gmail.com ou au 0479/58 30 39. Les repas seront livrés à domicile le samedi 4 février dans la matinée.