A Berloz, des ASBL pourront disposer gratuitement des salles communales

Obligés de sortir au moment du vote

Tous les membres de ces ASBL peuvent s’en réjouir car les deux demandes ont été votées à l’unanimité. "L’ASBL Rugamba œuvre à la réinsertion familiale, scolaire et sociale des enfants des rues de Kigali, explique la bourgmestre Béatrice Moureau. Quant au jumelage et aux Amis du Champagne, la salle est demandée gratuitement uniquement lors de la festivité des retrouvailles."

Au moment des deux votes, Alain Happaerts, le président du CPAS et la conseillère communale PS # Sonia Roppe, ont dû quitter la salle. Alain Happaerts et son épouse font partie de l’ASBL Rugamba. Quant à Sonia Roppe, son papa est le président du jumelage Berloz – Verzenay et la conseillère communale préside l’ASBL Les Amis du Champagne. Bien entendu, juste après les votes, Alain Happaerts et Sonia Roppe ont réintégré la salle du conseil communal.