À Anthisnes, l’opposition estime qu’on n’en fait pas assez pour le climat

Si les points en eux-mêmes n’étaient pas extraordinaires (il était notamment question d’adopter une convention qui permettrait au GAL d’engager une personne), le conseiller de l’opposition Blaise Agnello (CIM) en a profité pour questionner la majorité sur ses actions en faveur de l’écologie. "Je trouve que la Commune est assez timide à ce niveau-là, commence-t-il. La Commune ne pourrait-elle pas être plus proactive ?"

La majorité pas d’accord

Mais selon la majorité, on en fait déjà beaucoup. "On a notamment donné énormément d’informations au public sur l’accès aux primes d’isolation proposées la Région et la Commune", répond le premier échevin Michel Evans. Le bourgmestre Marc Tarabella abonde dans son sens. "Lors du dernier plan PIC (Plan d’Investissement Communal), on a isolé la toiture de l’espace du Vieux château et celle de la salle communale de la rue du Centre, ajoute-t-il. D’ici 2024, l’entièreté de l’éclairage public passera totalement au LED. Et l’isolation de la toiture de l’école communale d’Anthisnes est également prévue." Et ça, ce n’est qu’une partie des actions citées par la majorité.

L’opposition proposera des actions

Mais Blaise Agnello n’en démord pas. "Ne pourrait-on pas notamment organiser des réunions avec les citoyens, plutôt que distribuer des tracts ?" Ce à quoi Francis Hourant, le président du conseil communal, répond que "ces réunions citoyennes, elles sont bel et bien organisées. Peut-être que tu ne les vois pas, mais il y en a". Mais pour Blaise Agnello, ce n’est pas encore assez. "C’est d’ailleurs pour ça qu’on a voté contre le budget il y a un mois. À partir de maintenant, on va proposer des motions au conseil communal afin d’agir dans l’intérêt commun", conclut-il.