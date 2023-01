Bientôt un home et une salle polyvalente à la place de l’ancienne sucrerie de Fexhe ?

Ce projet fait son chemin depuis plus de 10 ans à Fexhe. Présentée au budget 2023, mardi soir, la reconversion du site de la sucrerie connaît aujourd’hui un tournant favorable, qui permet d’envisager une première pierre pour 2024. "On a reçu une enveloppe de la Région wallonne pour finir de dépolluer le site, indique Henri Christophe, le bourgmestre. On attend des résultats d’analyse, et on doit évacuer des merlons." Cela avance, donc. Et les idées pour la réhabilitation du site sont déjà très claires: "On a déjà eu quelques contacts avec une maison de repos pour créer une centaine de lits, avance le Maïeur. La moitié du site y serait dédié." Le reste pourrait voir émerger des résidences, des commerces… Mais aussi une maison de village, si les bénéfices de la vente de terrains le permettent.